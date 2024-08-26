انت الأن تتابع خبر"أعملها لما النور يقطع ".. ازاي تشغل الراوتر لو الكهرباء قطعت افضل طرق مضمونه وتوفر لك الانترنت .... خليك ع النت براحتك ؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية تشغيل الراوتر بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي يحدث بشكل يومي، والذي يمنعهم من الاتصال بأصدقائهم أو أقاربهم، أو يحرمهم من العمل في حال كانوا يعملون من المنزل يوجد بعض الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لتشغيل الراوتر مباشرة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

كيفية تشغيل الراوتر في حال انقطاع الكهرباء

يمكن تشغيل الراوتر في حال انقطاع التيار الكهربائي بواسطة باور بانك متصل به، حيث يمد الراوتر بالطاقة حتى استعادة التيار الكهربائي يتم توصيل الباور بانك بالراوتر عبر وصلة usb، وعند انقطاع التيار الكهربائي يعمل الراوتر بشكل مباشر.

طرق أخرى لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع التيار الكهرباء

يمكن تشغيل الراوتر بعد انقطاع التيار الكهربائي في المنزل عن طريق استخدام شاحن قديم وتوصيله بشكل معين، بالإضافة إلى شراء باور جاك بسعة تصل إلى 12 فولت هذه الطرق لا تستغرق وقت طويل ويمكن تشغيلها بعد دقيقتين من إجراء الضبط اللازم.

ازاي تشغل الراوتر من غير كهرباء