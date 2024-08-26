انت الأن تتابع خبر هيخليك تشحن كل اسبوع.. طريقة سحرية هتخلي شحن التليفون يطول معاك.. هتنسى حطيت الشاحن فين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحنا في هذا الوقت نواجه تطور تكنولوجي رهيب جدا، حيث أصبحت الهواتف المحمولة الذكية جزء رئيسي في حياتنا اليومية، ولكن تواجه الجميع مشكلة انتهاء والتي تكون مزعجة للعديد منا، ففي حالة كنت تواجه بعض من المشاكل في عملية الحفاظ على شحن موبايلك ليستمر معك طوال اليوم، فيجب عليك اتباع بعض الارشادات التي ستساعدك في تحقيق أقصى نفع مم من بطارية تليفونك.

النصائح المتبعة للحفاظ على شحن الهاتف طوال اليوم

هناك بعض النصائح المتبعة للحفاظ على شحن الهاتف لأطول فترة ممكنة ومنها:

إدارة البرامج

يجب عليك أن تتأكد من عملية إغلاق مافة التطبيقات التي لا تستعملها، حيث أن البرامج التي تعمل على الخلفية من الممكن أن تأخذ طاقة البطارية بدرجة كبيرة جدا، يجب استعمال إعدادات الهاتف من اجل إغلاق البرامج الغير مهمة جدا ومن ثم تحديث كافة التطبيقات لأحدث إصدار لها.

تخفيض سطوع الشاشة

في حالة السطوع العالي الخاص بالشاشة وهذا يكون من أكبر الأشياء التي تؤثر بشكل كبير على عمر البطارية الافتراضي، لهذا يجب ضبط سطوع الشاشة لمستوى قليل جدا ملائم أو استعمل الوضع التلقائي الذي من خلال يضبط عملية السطوع.

تفعيل خاصية الطاقة المنخفضة

توفر أغلب هواتف المحمول الذكية خاصية وضع الطاقة البسيطة والذي بدوره يخفض من استعمال الموارد مثل الخلفية للشاشة وأضا تحديث البرامج وتستعمل هذه الميزة في حالة وجود شحن قليل لك.

تفعيل وضع الطيران