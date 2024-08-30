انت الأن تتابع خبر “خبير موبايلات قالي عليها" .. 5 استخدامات سحرية وغير متوقعة لزر الباور لم يخبرك أحد عنها من قبل .. صدقني هتتفاجئ لما تعرفها ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الهاتف المحمول اختراع القرن الواحد والعشرين ويوجد فى ايدى الجميع ولا غني عنه فى كثير من الأعمال الهامة والتعليمية والاجتماعية وغيرها والتواصل بين الأفراد في كافة أنحاء العالم، لذلك يهتم الجميع بمعرفة كافة الاستخدامات الموجودة حول الهاتف المحمول ومنها زر التشغيل الموجود بالجانب فى الهاتف، لذلك نتعرف على أدق التفاصيل لهذا الزر في مقال اليوم.

زر الباور فى الهاتف المحمول

يوجد زر الباور او ما يعرف بزر التشغيل فى الجانب من الهاتف المحمول، ويعرف الجميع هذا الزر على أنه يستخدم فى تشغيل واغلاق الهاتف المحمول ويقتصر على هذا الاستخدام عند الجميع لكن تم اكتشاف استخدامات اخري له ومهمة لدى الجميع.

استخدامات زر التشغيل في الهاتف المحمول

يوجد عدة استخدامات أخري لزر التشغيل في الهواتف الذكية لا يعرفها الكثير منا ولا نستفيد منها بشكل مناسب، نذكر منها الآتي:

يمكن إنهاء المكالمة الهاتفية باستخدام زر التشغيل.

يمكن استخدام زر التشغيل مع زر الصوت في أخذ التقاط صورة للشاشة.

يمكن عمل فورمات للهاتف المحمول عن طريق زر التشغيل.

الضغط على زر التشغيل لعمل فلاش للكاميرا للحصول على صورة أفضل.

يمكن عمل ايقاف غفوة المنبه بزر التشغيل.

اغلاق وتشغيل الهاتف المحمول باستخدام زر التشغيل.

يمكن استخدام زر التشغيل لتسريع إعدادات الهاتف والتخفيف من ثقل عمل الهاتف.

إعادة تشغيل الهاتف في حالة الطوارئ.

إيقاف تشغيل الصوت بالضغط مرتين على زر التشغيل.

عمل غفوة المنبه بزر التشغيل.