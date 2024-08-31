انت الأن تتابع خبر بسعر خيالي هاتف samsung galaxy Z fold 6 يصل السوق المصري وينافس الآيفون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الربع الثالث من العام الحالي طرحت شركة سامسونج العالمية الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف samsung galaxy Z fold 6، والتي تأتي بمزايا عالية جداً ومتطورة وبالتالي سعره سيكون مرتفع في الأسواق المصرية، حيث أن الشركة تنافس من خلاله أكبر الماركات العالمية الأمريكية، ولكن يتوقع خبراء الهواتف في السوق المصري أن الهاتف قد لا يحقق المبيعات المتوقعة نظراً لإرتفاع سعره، لذا في هذا المقال من بوابة الصبح سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول هاتف samsung galaxy Z fold 6 من حيث المواصفات والأسعار.

مواصفات هاتف samsung galaxy Z fold 6

طرحت شركة سامسونج العالمية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية النسخة الأحدث من إصداراتها هذا العام، حيث حصل الهاتف على أعلى الخامات والمواصفات التصنيعية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى العديد من المزايا المتطورة التي تناسب السوق العالمي حاليا وخاصة للشباب، وبالرغم من ذلك قد لا يحقق الهاتف المبيعات المرجوة منه نظراً لإرتفاع سعره، حيث أن الغالبية العظمى من السوق المصري تميل إلى الهواتف الإقتصادية مثل هاتف Realme C67، وهاتف Xiaomi Redmi A3، وكانت مواصفات الهاتف كما موضح في هذا الجدول:

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون 8 من الجيل الثالث. التخزين/ الرام يأتي الهاتف بنسختين 256 جيجابايت ورامات 8، ونسخة 512 جيجابايت مع رامات 12. الكاميرا يأتي الهاتف بكاميرا أمامية من عدسة 4 ميجا بيكسل، وعدسة سيلفي 10 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسة 10 ميجا بيكسل مخصصة للتقريب. الشاشة يأتي الهاتف بشاشة AMOLED FHD بقياس 6.3 بوصة للشاشة الداخلية، و7.6 بوصة للشاشة الخارجية. نظام التشغيل يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14. البطارية يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع شاحن USB Type c، وقدرة 15 وات، وتدعم الشحن السريع بقدرة 4.5 وات.

سعر هاتف samsung galaxy Z fold 6