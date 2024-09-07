انت الأن تتابع خبر فيه سر خطير وجبار !!.. لماذا يجب وضع الهاتف مقلوباً على شاشته أثناء الليل؟.. بتاع صيانة ابن حلال قالي عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن الجميع يرغبون في الحفاظ على هواتفهم المحمولة وإطالة عمرها الافتراضي، ونظرا لأن شاشة الهاتف المحمول والكاميرا الخلفية هما الأجزاء الأكثر عرضة للتلف والخدوش فإن الكثير من الأشخاص يقومون بتقليب هواتفهم أثناء الليل، هل يمكن أن يساعد وضع الهاتف مقلوبا على شاشته في الحفاظ عليه وتمديد عمره الافتراضي، تعرف على الإجابة وعلى كيفية حماية هاتفك من خلال قراءة هذه المقالة.

لماذا يفضل وضع الهاتف مقلوباً على شاشته أثناء الليل؟

هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون وضع الهاتف بشكل عكسي للأسباب التالية:

يعتقد الكثيرون أن وضع الفقاعات الهوائية على شاشة الهاتف المحمول يحميها من التكسير إذا وقعت عليها شيء بشكل مفاجئ.

تنويع وضع الهاتف المحمول على شاشته يسمح بتدفق الهواء إلى بطاريته، مما يحافظ على برودتها ويساعد على تمتد عمرها من خلال الحفاظ على جودة التهوية.

عادة ما يكون من غير المسموح وضع الهاتف بشكل مقلوب حتى لا تحدث خدوش في الشاشة لأن حواف الهواتف تكون عادة مرتفعة عن الشاشة مما يقدم حماية ضد الخدوش.

تعكس وضع الهاتف مقلوبا أيضا عدم تعرض كاميرا الهاتف الخلفية للخدوش التي يمكن أن تحدث نتيجة لاحتكاكها بسطح المكتب أو الطاولة التي يوضع عليها الهاتف أثناء الليل وغالبا ما تكون الكاميرات بارزة، مما يمكن أن يؤدي إلى تلفها في حال دوام الاتصال بالسطح لفترة طويلة، وبالتالي يؤثر ذلك على جودة الصور ودقتها.

كيف أطيل عمر هاتفي الافتراضي

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكنك تمديد عمر بطارية هاتفك والحفاظ عليه:

“امسح هاتفك باستخدام قطعة من القماش الصغيرة أو المناديل الورقية لتنظيف آثار العرق والأتربة والدهون التي تتراكم عليه من الجسم.”

ضع هاتفك مقلوبا أثناء الليل.

لا تضع هاتفك بالقرب من السوائل خاصة الساخنة لكي لا يتلف.

قم بشحن بطارية هاتفك عندما تكون نسبة الشحن بين 20 إلى 80 في المئة للحفاظ على عمر البطارية.

طريقة الحفاظ على الشاشة من التلف

لكي يمكن لأصحاب الهواتف النقالة الحفاظ على شاشات هواتفهم، يتوجب عليهم اتباع الإجراءات التالية: