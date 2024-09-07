انت الأن تتابع خبر "دول الأجانب عايزينه بأي ثمن".. عالم مصري يبهر العالم باختراع عبقري سيغير مسار العالم كله.. تفتكرو عمل اي؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر معلومات تطور التكنولوجيا والإتصالات واحدة من أهم المواضيع لجميع البشرية، خاصة في أوساط الشركات العالمية الكبرى، لذلك هناك اختراعات تحدث يوميا قد تغير العالم أجمع، كان من بينها واحدة لهذا العالم المصري الأصل الدكتور حاتم زغلول، يعتبر احتراعه علامة فارقة حيث طور فكرة رهيبة وعبقرية، ستساهم بشكل كبير في تغيير جميع الدول، فماذا فعل ستعرف معنا عبر المقال.

عالم مصري يبهر العالم باختراع عبقري سيغير مسار العالم كله

بدأت القصة في عام 1989، حينما كان الدكتور حاتم زغلول يعمل في شركة اتصالات كندية بعد هجرته من مصر في عام 1983 بالتعاون مع زميله وصديق عمره، الدكتور ميشيل فتوش، توصل إلى اختراع ثوري ساعد في تحسين سرعة الإنترنت والاتصال عبر الهواتف النقالة وفي تلك الفترة، كانت التقنية المستخدمة هي “التو جي”، وقد طلبت الشركة منهما البحث عن وسيلة لتحسينها.

اختراع عبقري سيغير مسار العالم كله