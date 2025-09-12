هل تُصدر ركبتاك أصواتاً غريبة؟أفادت دراسة طبية حديثة، أن أصوات الطحن والفرقعة الصادرة من الركبة - والتي تثير قلق الكثيرين حول العالم - ليست في معظم الأحيان سوى ظاهرة طبيعية لا تدعو للقلق.

وأكد باحثون متخصّصون في أمراض المفاصل أنّ ما يُعرف علميا بـ"طقطقة الركبة" (knee crepitus) يصيب الأشخاص من كل الفئات العمرية، مشيرين إلى أن 90% من هذه الحالات تكون غير مرتبطة بأي مشاكل صحية عندما تخلو من العوارض المصاحبة.

وقالت الدكتورة سارة أحمد، أستاذة الطب الروماتيزمي: "الغالبية العظمى من حالات طقطقة الركبة تمثل ظواهر طبيعية تماما، وليست مؤشرا على تآكل الغضاريف أو التهاب المفاصل كما يعتقد الكثيرون".

أضافت أن هذه الأصوات وحدها من دون وجود ألم أو تورم أو تقييد للحركة لا تدعو للقلق في معظم الحالات، مشددة على أهمية التمييز بين الأصوات الطبيعية وتلك المصحوبة بعوارض مرضية.

ووفق البحث المنشور في مجلة "الطب المفصلي" المتخصصة، فإن هذه الأصوات قد تنشأ من أسباب متعددة مثل انفجار فقاعات غازية صغيرة في السائل الزلالي، بينما تشير نظريات أخرى إلى احتمال احتكاك الأوتار بالعظام أو وجود تغيرات طفيفة في أنسجة الغضاريف.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 5 آلاف حالة من مختلف الفئات العمرية على مدى عامين، ما يقدم تطمينا للملايين الذين يقلقون بسبب أصوات مفاصلهم خلال ممارسة الأنشطة اليومية.

ويكمن المفتاح الحقيقي لتقييم مدى خطورة هذه الأصوات في مراقبة العوارض المصاحبة. فإذا كانت الطقطقة غير مصحوبة بألم، تورم، أو تقييد لحركة المفصل، فغالبا ما تكون حالة حميدة، ولكن عندما ترافقها هذه العوارض، يصبح من الضروري استشارة الطبيب.

الخبر الجيد هو أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على صحة الركبتين، بما في ذلك التمارين المنتظمة لتقوية العضلات حول المفصل، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الأنشطة البدنية المناسبة لعمرك وحالتك الصحية، وكلها عوامل تساعد في الحفاظ على مرونة وقوة مفاصلك.