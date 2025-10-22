هذا ما تفعله قلّة النوم بصحّتك

هذا ما تفعله قلّة النوم بصحّتكأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس"، وفق تقرير إحصاءات النوم لعام 2025، بأنّ حوالى ثلث البالغين حول العالم يحصلون على أقل من 7 ساعات نوم مُوصى بها ليلًا.

وللحرمان من النوم آثار مباشرة لا مفر منها، مثل التعب وضعف التركيز وتقلبات المزاج إلى تعطيل يوم كامل.

تعطيل قدرة الدماغ

للتعرف على مدى الضرر الذي قد يُسببه النوم لساعتين فقط ليلًا لفترة طويلة، توضح الدكتورة نيتو جين، استشارية أولى في أمراض الرئة والعناية المركزة وطب النوم بمستشفى PSRI، أن "النوم لهذه الفترة المحدودة يعطّل قدرة الدماغ على العمل بشكل كبير". وتضيف: "يكافح الدماغ لمعالجة المعلومات بكفاءة، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة والتركيز". وأنه من الناحية الجسدية، "يعاني الجسم من اختلال هرموني - ترتفع مستويات الكورتيزول، ما يزيد من التوتر، بينما تضعف المناعة".

كما تُحذر من أن "حتى ليلة واحدة من قلة النوم الشديدة يمكن أن تُضعف التنسيق والحكم، على غرار التسمم الكحولي الخفيف".

اتخاذ القرارات

توضح الدكتور جين أن "الحرمان المزمن من النوم يُقلل من نشاط القشرة الجبهية - وهي الجزء المسؤول عن المنطق والحكم والتحكم في الانفعالات - بينما يُحفز اللوزة الدماغية بشكل مفرط، التي تتحكم في مشاعر مثل الغضب والخوف".

ونتيجة لذلك، "يصبح الناس أكثر انفعالًا وقلقاً وعرضة لتقلبات المزاج". و"اتخاذهم للقرارات يصبح اندفاعياً، ويجدون صعوبة في إدارة الصراعات أو التوتر بهدوء".

سرعة ظهور الآثار

تلفت الدكتورة جين الانتباه إلى سرعة ظهور آثار نقص النوم والذي يستغرق أياماً قليلة. وتوضح أن "الجلد يصبح باهتاً مع انخفاض إنتاج الكولاجين، وتصبح الأوعية الدموية تحت العينين أكثر بروزاً، ما يسبب الهالات السوداء".

وتضيف أن "الاختلالات الهرمونية قد تؤدي أيضاً إلى تقلبات في الوزن، حيث يزيد الحرمان من النوم من هرمون الجوع (الغريلين) ويقلل من هرمون الشبع (الليبتين)، ما ينتج عنه الإفراط في تناول الطعام".

مخاطر طويلة المدى

تحذر الدكتورة جين من أن الحرمان من النوم طويل الأمد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكري، والاكتئاب، وفقدان الذاكرة.

وتوضح أن "قدرة الدماغ على التخلص من السموم تتضاءل، ما قد يساهم في التدهور المعرفي ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات عصبية تنكسية مثل الالزهايمر". وتتابع: "تضعف قلة النوم المزمنة أيضاً المرونة العاطفية ويزيد من خطر القلق والإرهاق".

تعويض نقص النوم

إذا لم يكن أمام الشخص خيار سوى النوم لفترات قصيرة جداً، تقول الدكتورة جين: "يمكن أن تُساعد القيلولة القصيرة لمدة 20-30 دقيقة، وشرب الماء، وتناول وجبات متوازنة، والتعرض للضوء الطبيعي على الحفاظ على اليقظة موقتاً".

مع ذلك، تُؤكد أن "هذه مجرد حلول موقتة، ولا يُمكنها أن تُغني عن النوم السليم".

وتنصح الطبيبة بأن يقوم من ينامون ساعات قليلة بزيادة تدريجية في مقدار النوم، بمعدل 30 إلى 60 دقيقة يومياً، والحفاظ على وقت نوم ثابت، وتجنب الكافيين أو الشاشات قبل اليوم.