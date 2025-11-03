ما العلاقة بين السمنة وطنين الأذن؟بينت الأبحاث أن السمنة قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بطنين الأذن، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل” البريطاني.

لم يتمكن العلماء من تحديد السبب الدقيق، لكنهم اقترحوا أن ارتباط السمنة بالالتهابات وتلف الأوعية الدموية، قد يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وتلف وظيفة السمع.

وأوضح الخبراء أن النتائج أظهرت أن “السمنة قد تساهم في طنين الأذن بحد ذاتها”، أو “قد تكون مرتبطة بحالات أخرى مثل الالتهابات أو مشاكل الصحة النفسية”.

وفي هذه الدراسة، قام باحثو مستشفى لاهور العام في باكستان بتحليل السجلات الصحية لـ 5452 بالغًا أميركيًا تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا وما فوق.

وأبلغ 863 مشاركًا في الدراسة عن الإصابة بطنين الأذن، وكان 433 منهم يعانون من السمنة.

وبيّن الخبراء أن السمنة كانت “مرتبطة بشكل كبير بطنين الأذن”، حيث كان البالغون المصابون بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بطنين الأذن بنسبة 44% مقارنةً بالأشخاص غير المصابين بالسمنة.