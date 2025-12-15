سامسونج تفجر المفاجأة.. Samsung Galaxy Z Flip 7 يظهر بتغيير لم يتوقعه أحد بطارية مرعبة وقوة أداء تدهش

الرياض - كتبت رنا صلاح - يأتي Samsung Galaxy Z Flip 7 كأحدث إصدارات سامسونج في الهواتف القابلة للطي، حامل تحسينات ملحوظة في التصميم والأداء مقارنة بالجيل السابق حيث زادت الشركة من حجم الشاشة الخارجية لتصبح أكثر عملية بدقة أعلى وتردد 120 هيرتز، مع بطارية أكبر تدوم طوال اليوم، ومعالج Exynos 2500 بتكنولوجيا 3 نانو لتقديم تجربة أداء فائقة تنافس بقوة في سوق الهواتف الرائدة.

يتميز Samsung Galaxy Z Flip 7 بمجموعة من المواصفات التقنية المتقدمة التي تجعله من أقوى الهواتف القابلة للطي في 2025، بداية من التصميم المتين وصولا إلى الأداء السلس والدعم الكامل لشبكات الجيل الخامس.

المعالج: Exynos 2500 عشاري النواة بتقنية 3 نانو.

الشاشة الداخلية: 6.9 بوصة Dynamic LTPO AMOLED 2X بدقة 1080×2520 بكسل وتردد متغير حتى 120Hz.

الشاشة الخارجية: Super AMOLED بحجم 4.1 بوصة بدقة 948×1048 بكسل وتردد 120Hz.

التخزين والرام: 256/512 جيجا مع 12 جيجا رام.

البطارية: 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي.

الكاميرات: خلفية مزدوجة 50+12 ميجابكسل، وأمامية 10 ميجابكسل مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K.

مميزات Samsung Galaxy Z Flip 7

يقدم الهاتف مجموعة من المزايا التي تجعله خيار مثالي لعشاق الهواتف القابلة للطي الباحثين عن أداء قوي وتجربة استخدام مميزة.

تصميم محسن مع مفصلة غير مرئية وشاشة خارجية أكبر وأكثر إشراق.

بطارية أكبر بسعة 4300 مللي أمبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام المكثف.

دعم كامل لشبكات 5G وتقنيات Wi-Fi 7 الحديثة.

سماعات ستيريو قوية وتجربة صوت محسنة.

أحدث نظام تشغيل أندرويد 16 مع واجهة One UI 8 ودعم تحديثات طويلة الأمد.

عيوب Samsung Galaxy Z Flip 7

رغم مميزاتة إلا أن Samsung Galaxy Z Flip 7 يواجه بعض الانتقادات التي قد تؤثر على قرار الشراء لدى بعض المستخدمين.

السعر مرتفع مقارنة بالمنافسين.

لا يدعم عدسة Telephoto مخصصة للتقريب البصري.

سرعة الشحن 25 واط فقط والشاحن غير مرفق في العلبة.

يدعم شريحة اتصال فعلية واحدة فقط والباقي e-SIM.

سعر Samsung Galaxy Z Flip 7 في 2025

تختلف أسعار Samsung Galaxy Z Flip 7 حسب الأسواق العالمية حيث يأتي Samsung Galaxy Z Flip 7 بسعر: