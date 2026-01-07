قطع في الرباط الصليبي.. مستجدات إصابة محمد حمدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 09:29 مساءً - تعرض اللاعب محمد حمدي إلى إصابة بالغة خلال مباراة منتخب مصر وبنين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأصيب محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، وسط صدمة كبيرة لجمهور الفراعنة.

وبدوره، نسق الجهاز الإداري للمنتخب الوطني المصري، مع اتحاد الكرة، لإتمام إجراءات سفر اللاعب محمد حمدي لتلقي العلاج اللازم.

ويذكر أن اتحاد الكرة تمكن من استخراج تأشيرة الدخول إلى الأراضي الألمانية، حتى ينتقل اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة إلى ألمانيا.

وفي هذا الصدد، يستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة ضد كوت ديفوار، السبت المقبل الموافق 10 يناير 2026، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق صافرة بدء مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساءً بدولة المغرب.