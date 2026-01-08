وأنت في مكانك.. شروط وخطوات بسيطة لـ إصدار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:15 مساءً - يرغب بعض المواطنين بإصدار وكالة فردية، لكنهم لا يدرون الإجراءات اللازم إتباعها في تلك الحالة، وهذه الخدمة توفرها منصة ناجز للمواطنين السعوديين.

وتقدم منصة ناجز التي تتبع وزارة العدل السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، والتي تتيح لهم إنجاز خدماتهم في أقل وقت وجهد ممكن، ومنها إصدار وكالة فردية.

شروط إصدار وكالة فردية عبر منصة ناجز

يجب أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم حاصل على كامل الأهلية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يتجاوز 65 سنة.

يملك حساب فعال في منصة أبشر.

لا تتعدى مدة الوكالة الإلكترونية عامًا.

خطوات إصدار وكالة فردية عبر ناجز