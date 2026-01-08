لحظة وداع على الهواء مباشرة.. ما هو سبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:15 مساءً - في مشهد مؤثر عبرت الإعلامية لما جبريل عن دهشتها وحزنها من لحظة رحيلها عن قناة «إكسترا نيوز» مؤكدة أنها لم تكن تتخيل يومًا أن يأتي هذا التوقيت الذي تودع فيه المكان الذي اعتبرته بيتها الثاني.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» عبر شاشة «إكسترا نيوز» تحدثت لما جبريل بنبرة امتنان واضحة مشيرة إلى أن القناة كانت تمثل لها أكثر من مجرد مكان عمل حيث كانت تقضي فيها وقتًا أطول من وجودها في منزلها.

ووجهت الإعلامية الشكر إلى جميع زملائها داخل القناة مؤكدة فخرها بالتجربة التي خاضتها بينهم، كما أعربت عن تقديرها الكبير للشركة المتحدة معتبرة أنها كانت بمثابة مدرسة إعلامية حقيقية منحتها الدعم والثقة والأمان طوال فترة عملها.

وأضافت لما جبريل أنها لا تزال غير مستوعبة فكرة توديع زملائها على الهواء مباشرة موضحة أن العلاقة التي جمعتها بهم تجاوزت إطار العمل لتتحول إلى صداقات قوية وأخوية ستظل راسخة في ذاكرتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن «إكسترا نيوز» آمنت بقدراتها أكثر مما آمنت هي بنفسها في بعض اللحظات مشددة على أنها لن تنسى أبدًا تلك التجربة الإنسانية والمهنية التي تركت أثر كبير في مسيرتها.