لمعرفة مستوى الطلاب.. رابط الاستعلام عن نتائج نظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:15 مساءً - أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية، نظام نور، وهو نظام تعليمي إلكتروني، يساعد الطلاب وأولياء الأمور على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مستوى الطلاب.
ويعد نظام نور، هو أحد الأنظمة التعليمية المتطورة في السعودية، ويقدم خدمات تعليمية فائقة، ويساعد أولياء الأمور والمعلمين في متابعة مستوى الطلاب.
ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور، لمعرفة مستوى الطلاب الدراسي.
خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب نور
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو أولياء الأمور.
- اختر أيقونة نتائج الطلاب.
- حدد الصف الدراسي.
- حدد الفصل الدراسي الراغب في الاستعلام عن نتيجته.
- انقر على أيقونة عرض النتائج.