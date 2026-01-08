لمعرفة مستوى الطلاب.. رابط الاستعلام عن نتائج نظام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:15 مساءً - أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية، نظام نور، وهو نظام تعليمي إلكتروني، يساعد الطلاب وأولياء الأمور على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مستوى الطلاب.

ويعد نظام نور، هو أحد الأنظمة التعليمية المتطورة في السعودية، ويقدم خدمات تعليمية فائقة، ويساعد أولياء الأمور والمعلمين في متابعة مستوى الطلاب.

ولذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور، لمعرفة مستوى الطلاب الدراسي.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب نور