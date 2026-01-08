هل ينقذ طه ريم في نهاية مسلسل لا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:15 مساءً - أثارت نهاية مسلسل لا ترد ولا تستبدل ضجة كبيرة بين الجمهور، خاصة مع عرض الحلقة الأخيرة التي حملت تطورات درامية مؤثرة، حيث بدأت الأحداث النهائية بقرار طه (أحمد السعدني) التبرع بكليته لريم (دينا الشربيني)، رغم رفضها الشديد لهذا الفعل.

وقع حادث مروري مفجع أودى بحياة بعوضة، فغرقت أسرة طه في حزن عميق، وعندما زارت ريم الأسرة لتقديم العزاء، شهدت ولادة ابن شقيق طه حنان، فتأثرت بشدة وهي ترى الطفل الذي كانت تحلم به.

ثم دارت مواجهة عاطفية قوية بين طه وريم، حاولت فيها أن تشكره عن التبرع، لكنه أصر على موقفه بسبب المسؤوليات الجديدة التي أصبحت عليه، بعدها توجه طه إلى المستشفى لإجراء العملية، لكن توقف التأمين الخاص بريم أعاق الاستعدادات، فعرض عليها إعادة الأموال التي حصل عليها سابقاً.

وهنا اعترفت ريم بحبها له بأسلوبها الخاص، واكتشفت في الوقت نفسه حملها، لتنتهي الأحداث بإتمام طه التبرع وطلبه منها رعاية أسرته أثناء غيابه، في نهاية مليئة بالعواطف والأسئلة المفتوحة.

ويذكر أن يضم العمل نخبة من الفنانين: دينا الشربيني، أحمد السعدني، فدوى عابد، حسن مالك، صدقي صخر، حيث يُصنف كدراما اجتماعية إنسانية، من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، يتكون من 15 حلقة، وبدأ عرضه في 11 ديسمبر 2025.