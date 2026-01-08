من هي لما جبريل ويكيبيديا؟ قصة صعود إعلامية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 05:15 مساءً - تعد الإعلامية لما جبريل واحدة من الأسماء البارزة في الإعلام الإخباري المصري خلال السنوات الأخيرة حيث استطاعت أن تفرض حضورها بقوة معتمدة على مهنية عالية وأسلوب متزن جمع بين الجدية والبعد الإنساني، وهو ما أكسبها احترام شريحة واسعة من الجمهور داخل مصر وخارجها.

لم يكن ظهور لما جبريل على الشاشة وليد الصدفة بل جاء نتيجة مسيرة أكاديمية ومهنية مدروسة، جعلتها قادرة على التعامل مع القضايا المحلية والعالمية باحترافية، إضافة إلى قدرتها اللافتة على إدارة الحوارات والنقاشات الحساسة بثقة وهدوء.

وشهدت مسيرتها محطات لافتة كان أبرزها إدارتها للعديد من الجلسات في منتدى شباب العالم، حيث لفتت الأنظار بأسلوبها الرصين وقدرتها على إدارة الحوار بين شخصيات عامة وسياسية مؤثرة إلى جانب إجرائها مقابلات مع رموز سياسية وفنية بارزة.

ولدت لما جبريل في 30 مارس عام 1991 بالقاهرة ونشأت في بيئة أسرية مهتمة بالعلم والثقافة وهو ما انعكس على توجهاتها منذ الصغر، حيث أبدت شغفًا واضحًا بالإعلام وسعت مبكرًا إلى تطوير مهاراتها في الكتابة والإلقاء.

درست في مدرسة دولية ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، حيث تخصصت في مجال الإعلام، وبرزت خلال سنوات الدراسة بقدرتها على إعداد المحتوى الصحفي وتقديمه باحترافية.

ولم تكتفي بذلك بل حرصت على صقل خبراتها دوليًا من خلال الالتحاق بدورات تدريبية مكثفة في جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس (UCLA) ركزت خلالها على الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى الإعلامي الحديث.

وتبلغ لما جبريل من العمر 34 عامًا وفي محطة مهمة من مسيرتها المهنية أعلنت الإعلامية لما جبريل مؤخرًا مغادرتها لقناة «إكسترا نيوز»، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين، خاصة بعد رسالة الوداع المؤثرة التي وجهتها على الهواء مباشرة.