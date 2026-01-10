رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 06:29 مساءً - تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة فريقها أمام فاركو مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) لموسم 2025-2026، ويخوض الأهلي اللقاء على "ملعب السلام"، حيث يبحث الشياطين الحمر عن انتصار يعيد الثقة للفريق ويصالح الجماهير بعد النتائج المتعثرة في الجولات الماضية، والتي كان آخرها الهزيمة أمام المقاولون العرب.

يفتقد الأهلي في هذه البطولة جهود لاعبيه الدوليين المتواجدين حاليًا مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

تقرر تعديل موعد انطلاق مباراة الأهلي وفاركو لتقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة (الخامسة بتوقيت مكة المكرمة) بدلًا من الموعد السابق، وذلك لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار في المساء.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو

كما تُنقل المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 1 HD، التي توفر تغطية شاملة للمسابقة من خلال استوديو تحليلي يضم كبار المحللين الرياضيين.

هوية معلق مباراة الأهلي اليوم

أسندت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وفاركو للمعلق الرياضي محمد الكواليني.

وسيتولى الكواليني الوصف التفصيلي والتعليق على أحداث اللقاء عبر القناة الصوتية الأولى لينقل للجماهير أجواء المباراة من ملعب السلام وحماس اللاعبين الشباب الساعين لإثبات جدارتهم بارتداء القميص الأحمر.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني بتشكيل هجومي يضم كلًا من:

في حراسة المرمى حمزة علاء، وأمامه رباعي الدفاع محمد شكري، أشرف داري، ياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام.

في خط الوسط يتواجد الرباعي إبراهيما كاظم، أحمد رضا، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

بينما يقود الهجوم الثنائي حمزة عبد الكريم وجراديشار.

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا التشكيل في حصد النقاط الثلاث وتحسين وضع الفريق في المجموعة الأولى التي يحتل فيها المركز السادس برصيد 3 نقاط.