قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة غدًا.. هل سيخاطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:22 مساءً - يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية ضد برشلونة، غدًا الأحد الموافق 11 يناير 2026، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، في السعودية.

وكان اللاعب كيليان مبابي، كان قد تعرض لإصابة منعته من المشاركة مع فريقه ريال مدريد، ومن المفترض أن يخضع للعلاج لمدة 3 أسابيع.

لكن بعد تأهل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني، قرر كيليان مبابي، السفر وسط طموحات منه أن يسمح له بالمشاركة في مباراة غدًا ضد برشلونة، يعد تحسن حالته الصحية.

ومن جانبه، كشف المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، في مؤتمر صحفي: