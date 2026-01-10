الزعاق يكشف موعد بداية موسم الشبط ومدته: سنعيش...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:22 مساءً - كشف الدكتور خالد الزعاق الخبير الفلكي بالمملكة من خلال مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي أكس عن ميعاد أخر أيام موسم المربعانية وميعاد بدء موسم الشبط رسميًا وفلكيًا.

موعد بداية موسم الشبط

أوضح الدكتور خالد الزعاق من خلال الفيديو الذي نشره منذ قليل على موقع أكس، بأن اليوم السبت 10 يناير هو أخر أيام موسم المربعانية وغدا يوم الأحد 11 يناير هو أول موسم الشبط.

أشار الزعاق بأن موسم الشبط يعتبر هو ثاني مواسم الشتاء الفعلية الثلاثة وهي كل من موسم المربعانية، موسم الشبط، موسم العقارب، كما أضاف بأن موسم الشبط يكون مدته تبلغ نحو 26 يوم ويتسم الطقس خلال تلك الفترة برياح غير مستقرة وذلك مع برودة.

برد الطويلين

في نفس السياق، فقد كشف الزعاق بأن رياح الشبط تكون باردة من كافة الجهات مع أجواء متقلبة، حيث تمر علينا الفصول الأربعة في يوم واحد، كما إن ذلك الموسم يسمى ببرد الطويلين.