الأوضاع في غزة تزداد سوءًا.. منخفض جوي رابع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:22 مساءً - تزداد الأوضاع في قطاع غزة تتدهور يومًا بعد يوم؛ منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع، وآخرها المنخفض الجوي الرابع الذي ضرب القطاع وسبب في خسائر فادحة للنازحين.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أنه في أقل من شهر، شهد قطاع غزة منخفض جوي تسبب في سوء أحوال النازحين، بعد تطاير خيامهم.

كما شهد قطاع غزة هطول الأمطار بغزارة، ما نتج عنه تلف المستلزمات الشتوية واحتياجات النازحين.

ولذلك، ناشد النازحين المجتمع الدولي، بسرعة التدخل وتقديم يد العون لهم، ومدهم باحتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها مدهم ببيوت متنقلة، وسرعة إعادة إعمار البيوت التي تسبب في تدميرات قوات الاحتلال الإسرائيلي.