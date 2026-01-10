ما حقيقة تعيين معين الشعباني مديرًا فنيًا لمنتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:22 مساءً - كشف المدرب معين الشعباني المدير الفني لنادي نهضة بركان المغربي عن أول تعليق على العرض المقدم له بشأن تدريب منتخب تونس ليكون خلفًا للمدرب سامي الطرابلسي.

عقد الاتحاد التونسي كرة القدم يوم أمس الجمعة اجتماع هام من أجل تحديد الطريق المستقبلي للمنتخب التونسي وبالأخص بعدما خرج من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والمقامة حاليًا في المغرب.

أوضحت بعض من المصادر الرسمية بأن ذلك الاجتماع الذي عقد يوم أمس برئاسة صادق المورالي وزير الرياضة قد أسفر بذلك عن التوجيه تجاه تعيين مدرب محلي للمنتخب التونسي بالرغم من اقتراح بعض من المسئولين عن تعيين مدرب أجنبي من أوروبا لتولي قيادة الفريق.

أشارت تلك المصادر بأن الوزارة شددت بأن يكون المدير الفني للمنتخب الأول تونسيا ولذلك فقد تم تشريح ثلاثة مدربين وهم كل من خالد بن يحيى ونصر الدين نابي ومعين الشعباني، أضافت تلك المصادر بأن المسئولين من اتحاد الكرة التونسي قد تواصلوا مع الأخير، ولكنه رفض المنصب حتى هذا الوقت، وذلك لأنه متعاقد مع فريق نهضة بركان المغربي.

ومستمر معهم حتى 30 يونيو 2026، وقد أكد الشعباني أنه في حالة الموافقة عليه سيقوم على الفور بتلبية نداء الواجب تجاه المنتخب الوطني، ولكن عقده مع نادي نهضة بركان ووجود شرط جزائي سيمكنه بذلك من التفكير مرة أخرى.