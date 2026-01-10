من وراء الكواليس إلى الإلغاء المفاجئ.. لماذا لم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 07:22 مساءً - تفاجأ جمهور الفنانة العراقية أصيل هميم بإعلان إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررًا إقامته في محافظة البصرة، وهو القرار الذي أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة في ظل تضارب التصريحات حول الأسباب الحقيقية وراء ما حدث، وأوضحت أصيل هميم عبر رسالة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، أن قرار إلغاء الحفل جاء خارج نطاق إرادتها، مؤكدة أن الجهة المتعهدة لم تلتزم ببنود العقد المتفق عليها، إلى جانب وجود إخفاقات واضحة على مستوى التنظيم ما جعل إقامة الحفل أمرًا مستحيلًا في اللحظات الأخيرة.

وأكدت الفنانة العراقية أنها بذلت جهودًا كبيرة حتى آخر وقت ممكن من أجل إنجاح الحفل والالتقاء بجمهورها في البصرة، إلا أن الظروف التنظيمية حالت دون ذلك، مقدمة اعتذارها لجمهورها الذي كان يترقب الحدث.

وجاء إعلان الإلغاء بعد أيام قليلة من موجة جدل كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن الحفل، حيث خرج مدير أعمالها وشقيقها علي هميم لينفي في وقت سابق أنباء الإلغاء مؤكدًا أن الحفل سيقام في موعده المحدد وأن الاستعدادات تسير بشكل طبيعي وبدعم من جهات رسمية داخل المحافظة.

وأشار علي هميم إلى أن الحفل لا يهدف إلى الربح التجاري بل يأتي في إطار مبادرة إنسانية، حيث كان من المقرر تخصيص عائداته لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان مؤكدًا أن البعد الإنساني كان الدافع الأساسي وراء تنظيم الفعالية.

في المقابل واجه الحفل انتقادات حادة من بعض الشخصيات الدينية وعلى رأسهم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة البصرة رعد الباهلي الذي دعا علنًا إلى إيقاف الحفل، واعتبر الباهلي أن إقامة حفلات غنائية تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للمحافظة، ولا تنسجم مع طبيعتها المحافظة، فضلًا عن تعارضها مع أولويات البصرة الخدمية والمعيشية.