كم ينقص محمد صلاح ليصل إلى صدارة هدافي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 08:15 مساءً - اقترب نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" من معادلة رقم المغربي "إبراهيم دياز" في قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد تألق دياز وتسجيله لهدفه الأخير في شباك الكاميرون خلال مباراة ربع النهائي، صلاح يحتاج الآن إلى هدفين فقط ليصل إلى صدارة الهدافين، بينما يتصدر دياز البطولة بخمسة أهداف حتى الآن.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في مباراة ربع النهائي التي ستقام مساء اليوم، حيث يعلق الجمهور آمال كبيرة على محمد صلاح لمواصلة تألقه وتضييق الفارق مع دياز في صراع هدافي البطولة، والمنافسة على لقب هداف كأس أمم إفريقيا أصبحت قوية، خصوصًا بعد النتائج الأخيرة التي رفعت سقف التوقعات بالنسبة لجميع اللاعبين المشاركين.

حتى الآن، يتصدر إبراهيم دياز قائمة الهدافين بخمسة أهداف، ويأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف، إلى جانب لاعبين بارزين آخرين مثل أديمولا لوكمان من نيجيريا وأماد ديالو من ساحل العاج، وكذلك أيوب الكعبي من المغرب ولاسين سينايوكو من مالي ورياض محرز من الجزائر وفيكتور أوسيمين من نيجيريا، جميعهم سجلوا ثلاثة أهداف في البطولة حتى اللحظة.

كما يظهر في صدارة اللاعبين الذين سجلوا هدفين كل من بازومانا توري من كوت ديفوار وشريف ندياي من السنغال وكريستيان كوفان من الكاميرون وإلياس عاشوري من تونس وجايل كاكوتا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيني كاتامو من موزمبيق.

بالإضافة إلى إبراهيم مازا من الجزائر وإيل فوستر من جنوب أفريقيا ونيكولاس جاكسون من السنغال وأوزوين أبوليس من جنوب أفريقيا وبابي جوي من السنغال ورافائيل أونيديكا من نيجيريا، هذا التنافس بين اللاعبين يوضح مدى ارتفاع مستوى البطولة والندية بين الفرق المشاركة.

المباراة المقبلة بين منتخب مصر وكوت ديفوار ستكون حاسمة، ليس فقط بالنسبة لتأهل الفراعنة إلى نصف النهائي، ولكن أيضًا لسباق محمد صلاح على لقب هداف كأس أمم إفريقيا 2025، وجميع عشاق الكرة الإفريقية والعالمية يترقبون أداء صلاح في اللقاء، إذ يمكن أن تكون هذه المباراة فرصة ذهبية له لتضييق الفارق مع دياز والاقتراب من صدارة الهدافين.