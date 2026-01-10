مصير معتمد جمال على المحك.. هل يستمر مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 08:15 مساءً - بات مستقبل معتمد جمال على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك مرتبط بشكل مباشر بما يقدمه الفريق خلال الفترة المقبلة في الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

النادي الأبيض أكد أن جمال يشغل منصب المدير الفني بشكل مؤقت، بينما يستمر البحث عن مدرب أجنبي بخبرة قوية وسيرة ذاتية مميزة، إلا أن فرصة جمال للاستمرار حتى نهاية الموسم لا تزال قائمة في حال نجاحه في إقناع الجماهير بالأداء والنتائج.

وشدد مسئولو نادي الزمالك على رفض التعاقد مع أي مدير فني أجنبي يفتقد للخبرة، أو يتم اختياره لمجرد التكيف مع الأزمة المالية أو الإمكانيات المحدودة، خشية تكرار التجارب الفاشلة السابقة مثل تجربة يانيك فيريرا، الذي تولى تدريب الفريق في السابق براتب منخفض وانتهى الأمر بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نتيجة الفشل في مهمته.

ويعول مجلس إدارة الزمالك على قدرة معتمد جمال في إظهار نتائج إيجابية مع الفريق، إذ يرى المجلس أنه في حالة نجاحه خلال الفترة المؤقتة، سيمنح النادي فرصة لتقييم جميع الخيارات قبل التعاقد مع أي مدرب أجنبي قوي متاح في السوق.

وقد تم تعيين جمال بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، ويعاونه في مهمته إبراهيم صلاح، لاعب الفريق السابق، لضمان سير العمل الفني بشكل متكامل خلال الفترة الحالية.

بهذه الطريقة، يبقى مصير جمال مرهون بالأرقام والأداء على أرض الملعب، حيث أن نجاحه سيؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الإدارة بشأن مستقبل القيادة الفنية للزمالك حتى نهاية الموسم.