حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 08:15 مساءً - تحت أضواء مدينة جدة وتحديدًا في قلب ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" يُكتب الليلة فصل جديد من فصول الإثارة العربية في "القارة الصفراء" في المباراة التي تجمع بين المنتخب السوري وشقيقه القطري في الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عامًا.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وقطر يلا شوت بلس بجودة عالية HD بدون تقطيع كأس آسيا

كل من المنتخبين يدخل لقاء اليوم والجراح لا تزال تنزف؛ فسوريا تسعى لغسل أحزان خماسية اليابان، بينما يطمح "الأدعم" لمحو آثار خسارته أمام الإمارات؛ مما يجعل نقاط الليلة هي الأمل الوحيد للبقاء في دائرة المنافسة.

متى تبدأ مباراة سوريا وقطر تحت 23 عام؟

عشاق الإثارة على موعد مع انطلاق صافرة البداية في التوقيتات الحاسمة التالية:

السادسة والنصف مساءً: بتوقيت القاهرة.

السابعة والنصف مساءً: بتوقيت السعودية.

الثامنة والنصف مساءً: بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر والمعلق

لن تقتصر الإثارة على ما يدور فوق العشب الأخضر، بل ستكتمل بصوت المعلقين المبدعين عبر الشبكات الحصرية:

عامر الخوذيري: سيتولى الوصف والتعليق عبر قناة beIN SPORTS 6.

منتصر الأزهري: سيرافقكم عبر شاشة الكأس القطرية 5.

رهان المجموعة الثانية.. لماذا تعتبر مباراة سوريا وقطر الفرصة الأخيرة؟

تعتبر هذه المباراة هي مفتاح العبور في المجموعة الثانية التي وصفت بمجموعة الموت، فبعد هيمنة اليابان والبداية القوية للإمارات أصبح التعادل في لقاء الليلة بمثابة خسارة مشتركة قد تطيح بآمال المنتخبين معًا.

على أنّ سوريا تراهن على الروح القتالية لنسورها لتصحيح المسار، وقطر تعوّل على الموهبة الفنية للاعبيها لانتزاع أولى النقاط؛ مما يضمن للجماهير 90 دقيقة من القلق الممزوج بالمتعة.