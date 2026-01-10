حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 09:29 مساءً - يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره النيجيري مساء اليوم السبت 10 يناير 2026 في مباراة نارية يستضيفها ملعب "مراكش" بالمغرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، ويدخل "الخضر" اللقاء بروح معنوية عالية بعد الإطاحة بالكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بفضل هدف النجم الصاعد عادل بولبينة.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا الأسطورة في ربع نهائي كأس أفريقيا بجودة عالية الدقة مباشر

في مباراة اليوم يطمح رفاق رياض محرز لتجاوز عقبة "النسور الخضراء" للعبور إلى المربع الذهبي، لتكون خطوة هامة نحو تحقيق اللقب القاري الثالث في تاريخ الكرة الجزائرية.

توقيت مباراة الجزائر ونيجيريا

تنطلق صافرة بداية الملحمة الأفريقية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون الموعد في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأصعب للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش في البطولة حتى الآن بالنظر للقوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها المنتخب النيجيري بقيادة فيكتور أوسيمين.

قائمة القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الرسمي للبطولة، وقد تم تخصيص قناة beIN SPORTS MAX 1 لنقل اللقاء.

يمكن للمتابعين داخل الجزائر مشاهدة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية (Programme National) عبر القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى القناة الرياضية المغربية (Arryadia TNT) التي تنقل مباريات البطولة داخل المغرب.

معلق مباراة الجزائر ونيجيريا

سيكون المشاهدون على موعد مع الحماس بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا عبر الإنترنت

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN CONNECT المتاحة للمشتركين، أو عبر تطبيق تود (TOD) الذي يوفر تغطية شاملة وبجودة عالية لكافة مباريات دور الثمانية.

ويُتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة قياسية بالنظر للتاريخ الكبير للفريقين في البطولة، حيث سبق للجزائر الفوز بلقب 1990 و2019، بينما تملك نيجيريا في رصيدها 3 ألقاب كان آخرها عام 2013.