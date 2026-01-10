يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت 10 يناير 2026 إلى ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز"، حيث يرفع الستار عن مواجهة متباينة الطموحات تجمع بين الأهلي السعودي ومضيفه الأخدود ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن.

يدخل الراقي اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويعزم على استغلال تعثر منافسيه والزحف نحو المربع الذهبي.

بينما يستميت الأخدود (المركز السابع عشر بـ 5 نقاط) للخروج من نفق الهزائم المظلم وإحداث مفاجأة كبرى أمام جماهيره قد تكون نقطة التحول في صراع البقاء.

يسعى رفاق "إيفان توني" لفرض سيطرتهم منذ الدقائق الأولى لتجنب مفاجآت الأخدود الذي يلعب كرة قدم انتحارية أمام الكبار.

والمباراة لا تقبل القسمة على اثنين؛ فالأهلي يريد تأكيد علوّ كعبه الفني، بينما يراهن الأخدود على الروح القتالية لتعطيل قطار الأهلي السريع؛ مما يضمن للجماهير 90 من الإثارة الكروية الخالصة.

متى تبدأ مباراة الأهلي والأخدود؟

سيضبط عشاق الكرة السعودية ساعاتهم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وهو الموعد الذي ستنطلق فيه صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد الأخدود اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود

تغطية مباراة الأهلي والأخدود اليوم تليق بالحدث، حيث ستتولى شبكة "ثمانية" (Thmanyah) نقل المباراة حصريًا، حيث أصبحت الوجهة الجديدة لمتابعي الدوري السعودي هذا الموسم، فتوفر استوديو تحليليًا يضم نخبة من الخبراء لتحليل أدق تفاصيل اللقاء.

التشكيل المتوقع للأهلي

استقر الجهاز الفني للأهلي على ملامح القوة الضاربة التي سيبدأ بها اللقاء، ومن المتوقع أن تضم الأسماء التالية: