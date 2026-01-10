حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء مساء اليوم السبت 10 يناير 2026 نحو ملعب مراكش الكبير بالمملكة المغربية، حيث يشهد صدامًا كرويًا من العيار الثقيل يجمع بين "محاربي الصحراء" و"النسور الخضراء" النيجيرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا يلا شوت لايف بدون تعليق أو تقطيع في البث الآن الشوط الثاني

هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فالفائز سيقطع تذكرة العبور إلى نصف النهائي ليقترب خطوة حاسمة من معانقة الكأس القارية.

كما يدخل الفريقان اللقاء بسجل مثالي، حيث حقق كلاهما العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية.

وفي دور الـ16، أثبتت الجزائر صلابتها بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، بينما كشرت نيجيريا عن أنيابها باكتساح موزمبيق برباعية بيضاء.

دليلك لمتابعة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا: القنوات الناقلة والمعلق

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" عن تغطية استثنائية لهذا اللقاء عبر ثلاث قنوات مخصصة لبث الحدث بأعلى جودة، وهي:

بي إن ماكس 1.

بي إن ماكس 2.

بي إن ماكس 3.

أما عن هوية معلق مباراة الجزائر ونيجيريا فقد وقع الاختيار على المعلق الجزائري القدير حفيظ دراجي الذي سيرافقكم بصوته الحماسي المعهود عبر قناة beIN MAX 1، لينقل لنا نبض اللقاء وأجواء ملعب مراكش المشتعلة.

ساعة الصفر: متى تنطلق صافرة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا؟

حرصًا على عدم تفويت أي لحظة من الإثارة، إليكم موعد مباراة الجزائر ونيجيريا حسب التوقيتات المحلية:

بتوقيت الجزائر والمغرب: الخامسة مساءً.

بتوقيت القاهرة: السادسة مساءً.

بتوقيت مكة المكرمة: السابعة مساءً.

كتيبة "المحاربين": التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

من المنتظر أن يدخل المنتخب الجزائري المباراة بقوته الضاربة، معتمدًا على توازن دفاعي وخبرات هجومية كبيرة، حيث تشير الملامح الأولية للتشكيل إلى: