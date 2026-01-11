”بتوقيت مختلف البلدان”موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 02:15 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مواجهة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو ناري يجمع الغريمين في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتعد المباراة واحدة من أبرز مواعيد الكرة العالمية، إذ يتنافس الفريقان على أول ألقاب الموسم في ليلة لا تعرف أنصاف الحلول، وتحمل دائمًا طابع الحسم والإثارة.

ووصل الفريقان إلى النهائي عبر طريقين مختلفين، حيث حجز ريال مدريد مقعده بعد عبور صعب أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما قدم برشلونة عرضًا قويًا أمام أتلتيك بيلباو

ويسعى البلوجرانا للتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الـ16 في تاريخه، مستندًا إلى تفوقه في النسخة الماضية، إلى جانب سلسلة نتائجه الإيجابية المتواصلة على مستوى جميع البطولات، اضافه اللي عدد مرات الفوز الكاسحة له آخر عامين ضد غريمه اللوس بلانكوس.

في المقابل، يدخل النادي الملكي المواجهة مدججًا بالنجوم، يتقدمهم كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، واضعًا نصب عينيه، علي استعادة اللقب.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

تُقام مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 11 يناير 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة:-