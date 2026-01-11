مضغ العلكة قد يساعد على التركيز وتخفيف التوتر

مضغ العلكة قد يساعد على التركيز وتخفيف التوترتوصلت دراسة جديدة إلى أن مضغ العلكة قد يساعد على تعزيز الانتباه والتركيز وتخفيف التوتر.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد حلل فريق الدراسة التابع لجامعة شتشيتسين في بولندا عدداً من الدراسات التي أجريت من يناير (كانون الثاني) 1980 إلى مارس (آذار) 2025 لفحص ما يحدث داخل الدماغ عند مضغ العلكة.

وقد قامت الدراسات المؤهلة بقياس نشاط الدماغ أثناء مضغ العلكة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وتخطيط كهربية الدماغ، وتقنية التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة.

ووجد الباحثون أن مضغ العلكة يُغير نشاط الدماغ في مناطق مرتبطة بالحركة والانتباه وتنظيم التوتر.

وكتب الباحثون: «لقد وجدنا أن مضغ العلكة لا يُنشّط فقط الشبكات الحركية والحسية المسؤولة عن المضغ في الدماغ، بل يُنشّط أيضاً مناطق عليا مرتبطة بالانتباه واليقظة والتحكم العاطفي».

وقالت كريستال هاسكل-رامزي، أستاذة علم النفس البيولوجي والتي شاركت في الدراسة: «إذا كنت تؤدي مهمة مملة لفترة طويلة، يبدو أن مضغ العلكة يُساعد على التركيز».

وتؤكد الدراسة أيضاً نتائج سابقة تُشير إلى أن مضغ العلكة يُخفف التوتر، ولكن في حالات مُحددة فقط. فقد أفاد الأشخاص الذين مضغوا العلكة أثناء أداء مهام مُرهقة بشكل طفيف، مثل التحدث أمام الجمهور أو إجراء العمليات الحسابية الذهنية، بانخفاض مستويات القلق لديهم مُقارنةً بمن لم يمضغوها.

مع ذلك، لم يظهر أي تأثير واضح لمضغ العلكة في خفض القلق في المواقف الطبية شديدة التوتر، كما هو الحال قبل الجراحة مباشرةً، ولم يُقدم أي فائدة واضحة عندما واجه المشاركون مشكلات مستعصية مصممة لإثارة الإحباط.

وتأتي هذه النتائج أيضاً مع بعض التحفظات التي تتجاوز علم الدماغ. على الرغم من أن العلكة الخالية من السكر قد تساعد في تقليل التسوس، فإن أطباء الأسنان يحذرون من أن الأحماض والمحليات والمضغ المفرط قد تضر بالأسنان أو تسبب آثاراً جانبية أخرى.*وكالات

