حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 07:26 مساءً - يستعد ملعب المقاولون العرب اليوم الأحد 11 يناير 2026 لاستضافة مواجهة الزمالك وزد في الجولة السادسة من كأس الرابطة المصرية، والمباراة ليست مجرد صراع على النقاط الثلاث، بل هي مواجهة أرقام وتحديات لفريق زمالكاوي يعاني من غيابات مؤثرة، وفريق زد الذي بات الحصان الأسود في المجموعة (ج) برصيد 7 نقاط.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وزد الأسطورة مباشر بدون تقطيع أو تأخير في كأس الرابطة

يدخل البيت الأبيض مباراة اليوم أمام فريق زد وهو يفتقد لأهم ركائزه في منطقة العمليات، حيث تأكد غياب كل من:

نبيل عماد دونجا: الغياب الأبرز وصاحب الخبرة الكبيرة (شارك في 10 مباريات من أصل 12).

أحمد ربيع ومحمد السيد: الثنائي الشاب الذي كان يعول عليه الجهاز الفني لسد الثغرات.

فهذه الغيابات تضع الزمالك (الذي يمتلك 4 نقاط فقط) في مأزق تكتيكي أمام وسط ملعب زد المنظم.

كما تشير الإحصائيات التاريخية والحديثة إلى أننا قد نكون أمام سهرة دفاعية بامتياز، حيث:

عقدة الـ 2.5 هدف: في 6 من أصل آخر 7 مباريات لزد، لم يتجاوز عدد الأهداف 2.5 هدف.

تاريخ المواجهات: 5 من أصل 6 مواجهات جمعت الفريقين سابقًا انتهت بنتيجة أقل من 2.5 هدف، مما يرجح كفة الحذر الدفاعي على المجازفة الهجومية.

رغم أن التاريخ يميل قليلًا للزمالك بانتصارين مقابل انتصار وحيد لزد، إلا أن التعادل فرض نفسه في 3 مناسبات.

أين تشاهد مباراة الزمالك وزد؟

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك وزد اليوم الأحد عبر شاشة OnTime Sports 1 التي توفر لجمهور الزمالك تغطية حصرية للقاء.

متى تبدأ مباراة الزمالك وزد؟

ستكون صافرة البداية في مباراة الزمالك وزد في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.