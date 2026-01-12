حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:33 صباحاً - يتحول ملعب جوزيبي مياتزا مساء الأحد 11 يناير 2026 إلى ساحة صراع على الصدارة، حيث يستضيف المتصدر إنتر ميلان (42 نقطة) نظيره نابولي الطامح للمركز الثاني (38 نقطة)، إذ أنها هي مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول؛ ففوز النيراتزوري يعني التحليق بعيدًا في الصدارة، بينما يمثل انتصار أبناء الجنوب تقليصًا للفارق وإشعالًا لشرارة المنافسة من جديد.

الشوط الأول يلا شوت بلس.. بث مباشر مباراة إنتر ميلان ونابولي الأسطورة مباشر دون تأخير

يمكن مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم وفقًا للمواعيد التالية:

09:45 مساءً: بتوقيت القاهرة والخرطوم.

10:45 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

11:45 مساءً: بتوقيت أبوظبي ومسقط.

كيفية مشاهدة مباراة إنتر ميلان ونابولي والمعلق

تنتقل المتعة الإيطالية إليك عبر منصات رقمية متطورة، حيث تقرر الآتي:

داخل السعودية: عبر خدمة stc tv (الناقل الحصري الجديد) بتعليق المعلق عامر عبدالله.

بقية الوطن العربي: تذاع عبر منصة StarzPlay وتطبيق شاشا الكويتي.

كيف تشاهدين مباراة إنتر ميلان عبر الإنترنت؟

لضمان تجربة مشاهدة سلسة وبجودة عالية، يمكنك الاعتماد على الخيارات التالية:

تطبيق stc tv: متاح لمشتركي باقات (بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس) مجانًا.

تطبيق StarzPlay: الناقل الرئيسي لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط.

تطبيق شاشا: الذي حصل مؤخرًا على حقوق بث مباريات الكالتشيو.

NordVPN: في حال كنت خارج المنطقة العربية، يمكنك استخدام التطبيق للوصول إلى منصات البث الرسمية.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

من المنتظر أن يدخل المدرب كريستيان كيفو المباراة بالقوة الضاربة: