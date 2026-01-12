هل يكسر حاجز الـ 48 جنيهًا؟ تحديث مفاجئ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:29 مساءً - تسيطر حالة من الاستقرار الملحوظ على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين، فقد نجحت العملة المحلية في الحفاظ على توازنها تحت مستوى 48 جنيهًا في كافة المؤسسات المصرفية.

أسعار الدولار في البنوك الرسمية والخاصة

سجلت أغلب البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي "CIB" سعرًا موحدًا عند 47.15 جنيهًا للشراء مقابل 47.25 جنيهًا للبيع.

في حين جاء البنك المركزي المصري بمتوسط سعر بلغ 47.13 جنيهًا للشراء و47.26 جنيهًا للبيع.

وفي سياق متصل مالت الأسعار لمستويات أقل قليلًا في بنوك مثل البركة وكريدي أجريكول حيث استقرت عند 47.13 جنيهًا للشراء.

بينما قدم بنك التعمير والإسكان السعر الأدنى في السوق مسجلًا 47.10 جنيهًا لعمليات الشراء و47.20 جنيهًا لعمليات البيع.



