بعد تراجع الأسعار اليوم.. هل الوقت الحالي هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:29 مساءً - استهلت الأسواق المصرية نشاطها الصباحي اليوم الاثنين بنوع من الهدوء الذي انعكس على أرقام المعدن الأبيض حيث مالت الكفة نحو الانخفاض المحدود في أغلب العيارات المتداولة.

والتراجع لم يتجاوز الواحد بالمئة متأثرًا بحالة الاستقرار في القوة الشرائية محليًا مع مراقبة دقيقة لما يدور في البورصات الدولية وتقلبات العملة الصعبة التي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

أسعار الفضة اليوم: العيارات المختلفة

سجلت الفضة النقية من فئة عيار 99.9 قيمة 129.87 جنيهًا.

بينما استقر عيار 95.8 البريطاني عند 124.54 جنيهًا للجرام الواحد.

أما الفضة الاسترليني التي تحظى بشعبية كبيرة في صناعة الحلي فقد وصلت لمستوى 120.25 جنيهًا لعيار 92.5.

في حين شهد عيار 900 تراجعًا ملموسًا ليصل إلى 90 جنيهًا.

وبالنسبة للعيارات الأخرى فقد تراوح سعر الجرام بين 113.75 جنيهًا لعيار 875 السعودي و76 جنيهًا للعيارات الأقل جودة مثل 585.

سعر كيلو الفضة

على صعيد الكميات الكبيرة فقد هبط سعر الكيلو ليصل إلى 129,870 جنيهًا مصريًا مما يمنح صغار المستثمرين فرصة لإعادة حساباتهم وبناء مراكز شراء جديدة في هذا المعدن الذي يلقب بذهب الفقراء.