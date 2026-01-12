هل وصل سعر الكتكوت لـ 35 جنيهًا؟ رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:29 مساءً - أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار الكتاكيت مع مطلع العام الجديد تساؤلات واسعة حول أسباب صعودها من مستويات متدنية لتتخطى حاجز الثلاثين جنيهًا.

وفي هذا السياق أوضح المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن الأرقام المتداولة حول وصول السعر إلى 35 جنيهًا غير دقيقة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأسعار المعلنة رسميًا وبين ما يتم تنفيذه فعليًا في الصفقات بين المربين والشركات حيث تراوحت الأسعار الحقيقية خلال الأيام الماضية ما بين 25 و28 جنيهًا فقط.

فيرى العناني أن السعر الذي يحقق التوازن في السوق ويضمن استمرار الصناعة هو عشرون جنيهًا للكتكوت الواحد، وأكد على أن الفترات التي كان يباع فيها بثمانية أو عشرة جنيهات كانت تمثل خسارة فادحة للمربين وتهدد بخروجهم من منظومة الإنتاج.

وبناءً على ذلك فإن التحركات السعرية الحالية لا يمكن وصفها بالمبالغ فيها بل هي محاولة للوصول إلى نقطة تعادل تناسب تكاليف الإنتاج المرتفعة وتضمن استقرار المعروض في الأسواق المحلية دون إضرار بأي طرف من أطراف المنظومة.

توقعات سعر الكتاكيت في رمضان

طمأن رئيس الاتحاد المواطنين بشأن الفترة المقبلة مؤكدًا أن الاستعدادات لموسم شهر رمضان بدأت بالفعل من خلال دورات إنتاج مكثفة ستضمن توفير كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق.

وتوقع العناني أن تشهد الأسعار حالة من الثبات الملحوظ بفضل زيادة المعروض وتراجع حدة الطلب على الكتاكيت بعد اكتمال تسكين الدورات الرمضانية.