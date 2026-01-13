فيديو - هل استحق نواف العقيدي الطرد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 صباحاً - تلقى نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بطاقة حمراء خلال مواجهة الهلال، ضمن أحداث ديربي الرياض المقام في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء طرد حارس النصر عقب تدخل عنيف على لاعب الهلال البرتغالي روبن نيفيز، أثناء محاولة الأخير الوصول إلى الكرة، وذلك بعد تسجيل الهلال هدف التعادل من ركلة جزاء.

طرد نواف بوشيل أمام الهلال

على إثر الطرد، اضطر المدير الفني للهلال جورجي جيسوس إلى إجراء تغيير اضطراري، حيث غادر أنخيلو أرضية الملعب، ودخل مبارك البو عنين ليشغل مركز حراسة المرمى بدلًا من العقيدي.

وكان النصر قد افتتح التسجيل في اللقاء عن طريق قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، قبل أن يعود الهلال ويعدل النتيجة عبر سالم الدوسري من علامة الجزاء في الدقيقة 57.