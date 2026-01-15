بشرى للمربين.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم يسجل تراجعًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 مساءً - سجلت أسواق الدواجن تراجعًا ملحوظًا في أسعار الكتاكيت البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026 لتعطي بارقة أمل للمربين الصغار وأصحاب المزارع الكبرى بعد فترة من التذبذب السعري الحاد، بالتزامن مع استقرار تكاليف الأعلاف وزيادة المعروض من السلالات المختلفة.

وهذا الانخفاض يمثل فرصة ذهبية ليس فقط للمستثمرين بل لربات البيوت اللواتي يعتمدن على التربية المنزلية كحل اقتصادي لتوفير نفقات الغذاء؛ مما يساهم في النهاية في تعزيز الأمن الغذائي المحلي بأسعار في متناول الجميع.

أسعار الكتكوت الأبيض اليوم

بينما يتأرجح سعر الكتكوت الأبيض في المزارع حول حاجز 8.5 جنيهات فإن الأسعار داخل الشركات الكبرى ما تزال تحتفظ بفوارق متباينة، حيث تتراوح ما بين 18 إلى 27 جنيهًا حسب الجودة والنوعية.

وهو ما يجعل المتابعة اليومية للبورصة ضرورة قصوى لتحديد التوقيت الأمثل لبدء دورات الإنتاج الجديدة.

سعر الكتكوت البلدي والساسو

لم يتوقف التغيير عند حدود الكتاكيت البيضاء بل شملت التحديثات فئات أخرى حيث استقر الكتكوت البلدي عند 5 جنيهات والساسو حول 9 جنيهات، بينما سجل قطاع الطيور المائية استقرارًا في أسعار البط المسكوفي والفرنساوي.