لمن يخطط للبناء.. تحديث سعر طن الأسمنت الرمادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 مساءً - خيّم الهدوء على أسواق البناء في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026 حيث استقرت أسعار الأسمنت بمختلف فئاته عند مستويات الأسبوع الجاري دون تغييرات جذرية تذكر.

ويأتي هذا الثبات مدعومًا بتوفر مخزون كافٍ من المصانع المحلية واستقرار أسعار الطاقة والمواد الخام اللازمة للإنتاج؛ مما منح شركات المقاولات والمواطنين فرصة جيدة للتخطيط العمراني بعيدًا عن تقلبات الأسعار المفاجئة.

سعر طن الأسمنت الرمادي

سجل طن الأسمنت الرمادي عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء متوسطًا سعريًا يقارب 3982 جنيهًا، بينما تفاوتت الأرقام في الشركات الخاصة لتسجل في المتوسط ما بين 3450 و3900 جنيهًا للطن الواحد حسب النوع والجودة والنطاق الجغرافي لكل مصنع.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

تلعب عدة متغيرات دورًا محوريًا في تحديد بوصلة الأسعار داخل السوق المصرية يتصدرها حجم الطلب المرتبط بالمشاريع القومية والخاصة إلى جانب تكاليف النقل والخدمات اللوجستية التي تتأثر مباشرة بأسعار الوقود.

وتتنوع الأصناف المتاحة بين الأسمنت الرمادي الأكثر طلبًا والأسمنت الأبيض المخصص لأعمال التشطيبات فضلًا عن الأنواع المقاومة للكبريتات الموجهة للمنشآت المائية.

ومع ترقب المستثمرين لأي تحديثات قادمة تظل صناعة الأسمنت الركيزة الأساسية التي تدعم عجلة الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل واسعة في قطاع التشييد والبناء الذي يعد قاطرة التنمية في البلاد حاليًا.