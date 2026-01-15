مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:22 مساءً - يلتقي فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية كأس عاصمة مصر، في مواجهة تقام على استاد الجيش ببرج العرب.

ويدخل الزمالك اللقاء بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فريق زد بهدف دون مقابل، ليحتل المركز السادس في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويبحث عن إنهاء مشواره في دور المجموعات بنتيجة إيجابية تعيد التوازن للفريق قبل المرحلة المقبلة.

في المقابل، يخوض المصري البورسعيدي المباراة وهو متصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، بعدما قدم نتائج قوية خلال الجولات السابقة، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الزمالك.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الرابطة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي وعمان.