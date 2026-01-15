انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة.. حالة الطقس اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:22 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، الخميس الموافق الخامس عشر من شهر يناير الحالي لعام 2026، وذلك عبر بيانها وتقريرها الرسمي والصادر منذ قليل على الموقع الرسمي.

حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة بشأن طقس اليوم الخميس، فيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية، فيما يكون الطقس خلال فترة النهار مائل للدفء بأغلب المناطق، بينما يكون خلال فترة الليل طقس شديد البرودة ويستمر حتى الساعات الاولى من الصباح الباكر.

كما يتكون الصقيع ليلًا وذلك على المزروعات التي توجد في كل من شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ويشهد الطقس شبورة مائية كثيفة والتي تكون على بعض الطرق وفي فترات متقطعة، ويكون ذلك بدء من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا.

أضافت الهيئة بانه من المتوقع بشأن طقس الساعات المقبلة، يشهد فرص لتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة والتي تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تصل إلىبعض من مناطق جنوب الوجه البحري ولكنها تكون علي فترات متقطعة.

أيضا من المنتظر ظهور بعض من السحب المنخفضة والتي تكون على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة، مما يتسبب ذلك في تساقط أمطار خفيفة ولكنها غير مؤثرة، مع نشاط للرياح في بعض من المناطق.