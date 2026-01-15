موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:22 مساءً - يخوض الزمالك مواجهة جديدة أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر»، في اللقاء الذي يحتضنه استاد الجيش ببرج العرب.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ختام مرحلة المجموعات، خاصة بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام فريق زد، ليبقى في المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، في ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة.

على الجانب الآخر، يدخل المصري البورسعيدي المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 11 نقطة، بعدما نجح في فرض نفسه بقوة خلال مشواره بالبطولة، محققًا سلسلة من النتائج الإيجابية التي منحته أفضلية واضحة قبل مواجهة الزمالك.

وتقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وعمان.

تُنقل المواجهة مباشرة عبر قناة ON SPORT 1، الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة المصرية هذا الموسم.