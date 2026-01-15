علوم وتكنولوجيا

تحديث جديد الآن.. سعر الدولار اليوم في البنك...

0 نشر
0 تبليغ

تحديث جديد الآن.. سعر الدولار اليوم في البنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:22 مساءً - شهد سعر الدولار اليوم في البنك الخميس الموافق 15 يناير الحالي 2026 حالة من الاستقرار والهدوء الطفيف مع بدء التعاملات الصباحية، فيما يكون ذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة منذ قليل على شاشة البنك.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وفقًا لأخر تحديث منذ قليل، ليكون بقيمة البيع تبلغ نحو 47.37 جنيه مصري للبيع بينما يسجل عند قيمة تبلغ عند 47.27 جنيه مصري للشراء، فيما جاء سعر صرف الدولار في باقي البنوك المصرية لتتمثل على النحو التالي:

  • سعر الدولار بالبنك المركزي: يسجل عند 47.41 جنيه للبيع، وبقيمة 47.27 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار ببنك مصر: يسجل عند 47.37 جنيه للبيع، وبقيمة 47.27 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار ببنك قناة السويس: يسجل عند 47.37 جنيه للبيع، وبقيمة 47.27 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار ببنك الإسكندرية: يسجل عند 47.35 جنيه للبيع، وبقيمة 47.25 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار ببنك البركة: يسجل عند 47.35 جنيه للبيع، وبقيمة 47.25 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار بالمصرف المتحد: يسجل عند 47.37 جنيه للبيع، وبقيمة 47.27 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: يسجل عند 47.37 جنيه للبيع، وبقيمة 47.27 جنيه للشراء.
  • سعر الدولار ببنك الكويت الوطني: يسجل عند 47.35 جنيه للبيع، وبقيمة 47.25 جنيه للشراء.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا