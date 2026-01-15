تحديث جديد الآن.. سعر الدولار اليوم في البنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:22 مساءً - شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الخميس الموافق 15 يناير الحالي 2026 حالة من الاستقرار والهدوء الطفيف مع بدء التعاملات الصباحية، فيما يكون ذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة منذ قليل على شاشة البنك.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وفقًا لأخر تحديث منذ قليل، ليكون بقيمة البيع تبلغ نحو 47.37 جنيه مصري للبيع بينما يسجل عند قيمة تبلغ عند 47.27 جنيه مصري للشراء، فيما جاء سعر صرف الدولار في باقي البنوك المصرية لتتمثل على النحو التالي: