”بدون تشفير وتقطيع” كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:15 مساءً - يحل نادي برشلونة ضيف ثقيل على نظيره راسينح سانتاندير مساء اليوم الخميس، في مواجهة قوية يحتضنها ملعب "إل ساردينيرو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ويدخل البلوجرانا اللقاء بمعنويات مرتفعة جداً بعد تتويجه مؤخراً بلقب كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عقب فوزه الكبير على ريال مدريد في النهائي.

ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانز فليك لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه المفضل وتفادي مفاجآت فريق راسينغ سانتاندير الذي يتصدر حالياً دوري الدرجة الثانية الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير

تقام المباراة اليوم الخميس 15 يناير، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ومسقط.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد راسينج

يمكنكم متابعة أحداث اللقاء مباشرة عبر القنوات والمنصات التالية: