”قائمة القنوات المجانية” القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:15 مساءً - يستضيف ملعب إل ساردينيرو مواجهة مرتقبة تجمع بين راسينج سانتاندير وبرشلونة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل إسبانيا وخارجها، نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما في المسابقة.

ويحل برشلونة ضيفًا على راسينج سانتاندير باحثًا عن مواصلة مشواره في البطولة التي يحمل لقبها، بعدما نجح في التتويج بها خلال الموسم الماضي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بكأس الملك برصيد 32 لقبًا، مبتعدًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويسعى الفريق الكتالوني لتفادي مفاجآت الكأس، خاصة أن مباريات الإقصاء المباشر دائمًا ما تحمل سيناريوهات غير متوقعة.

وفي المقابل، يأمل راسينج سانتاندير في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب، ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحاته في واحدة من أهم البطولات المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد راسينج

على صعيد البث التليفزيوني، تمتلك منصة شاهد حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر بثًا مباشرًا للمواجهة عبر منصتها الرقمية، كما تُذاع المباراة أيضًا عبر شاشة قناة MBC مصر 2 المفتوحة، مع تعليق عصام عبده.

كما تتيح منصة شاهد إمكانية متابعة اللقاء عبر الإنترنت، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة المباراة من مختلف الأجهزة، ضمن تغطية شاملة لأحداث ثمن نهائي كأس الملك.