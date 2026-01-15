وصل لساحات المحاكم.. نزاعات قانونية في تركة الراحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:15 مساءً - لا يزال الجدل مستمر على حجم تركة النجم الراحل مايكل جاكسون، ليصل الأمر إلى ساحات المحاكم، للفصل فيها.

ومن جانبهم، قدم المحامون المكلفون بتنفيذ وصية الراحل مايكل جاكسون دعوى يطالبون خلالها باسترداد رسوم تكاليف الدعوى المقامة من ابنته باريس جاكسون، والتي تبلغ 115 ألف دولار، منهم 93 ألف دولار أتعاب المحاماة، و1.200 دولار مصاريف قانونية.

وذلك بعد رفعهم دعوى بموجب قانون منع الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP)، ورفضت الدعوى الطلب المقدم وأسقطت الادعاءات التي قدمتها ابنة الراحل مايكل جاكسون.

وعلى النقيض الأخر، تمسكت باريس جاكسون بحقها للتحقق من التناقضات والمخالفات في تركة والدها مايكل جاكسون.