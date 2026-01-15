اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد بتروجيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 02:15 مساءً - يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة أخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي مع بتروجيت، في إطار الجولة السابعة، في مباراة تحمل طابعًا مختلفًا لكلا الفريقين قبل إسدال الستار على هذه المرحلة من البطولة.

ويدخل بيراميدز اللقاء تحت ضغط كبير، بعدما تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة برباعية نظيفة، نتيجة عمقت من أزمته في المجموعة وأضعفت آماله في المنافسة.

ولم ينجح الفريق السماوي في تقديم المستوى المنتظر خلال مشواره بالبطولة، ما انعكس على مركزه المتأخر في جدول الترتيب.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية التي تضم أندية بتروجيت، الجونة، وادي دجلة، البنك الأهلي، الإسماعيلي، ومودرن سبورت، وهي مجموعة شهدت صراعًا قويًا منذ انطلاق المنافسات.

ويحتل بيراميدز المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، في المقابل يعيش بتروجيت فترة مميزة، حيث يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، ونجح عمليًا في حسم تأهله.

ويسعى بيراميدز لتحقيق فوز معنوي في ختام الدور الأول، بينما يطمح بتروجيت لمواصلة نتائجه القوية وتأكيد هيمنته على المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد بتروجيت

تقام مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناة أون سبورت 2، المالكة لحقوق بث مباريات كأس عاصمة مصر.