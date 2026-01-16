يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 12:29 صباحاً - يحل بطل السوبر برشلونة ضيفًا على متصدر دوري الدرجة الثانية راسينغ سانتاندير في ملحمة كروية يحتضنها ملعب إل ساردينيرو الليلة ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا 2026، ويدخل العملاق الكتالوني المواجهة محمولًا على أكتاف انتصاره المثير في كلاسيكو الأرض بجدة وتتويجه بلقب السوبر، بينما يتربص به راسينغ الذي أثبت جدارته كـ قاهر للكبار بعد إطاحته بفياريال في الدور السابق.

تكتسب مباراة برشلونة ورسينغ أهمية قصوى لكتيبة هانزي فليك، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البطولة بالأمس بخروج ريال مدريد أمام ألباسيتي؛ مما يجعل الحذر هو العنوان الأبرز للبلاوغرانا لتجنب أي تعثر قد يعكر صفو أفراحه الأخيرة.

كما يدخل راسينغ سانتاندير اللقاء وهو يمر بأفضل فتراته الفنية، حيث يتربع على قمة دوري الدرجة الثانية برصيد 38 نقطة، مما يمنحه ثقة كبيرة لمناطحة كبار الليغا.

ويسعى فليك لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، مع احتمالية إحداث بعض المداورة في التشكيل لمنح الراحة لبعض الركائز الأساسية، مع الحفاظ على القوة الهجومية الضاربة لضمان بطاقة العبور لربع النهائي ومواصلة رحلة البحث عن الثنائية المحلية.

كيف تشاهد مباراة برشلونة ورسينغ؟

سيكون بإمكان الجماهير متابعة اللقاء عبر القنوات المفتوحة والمنصات الرقمية وفق الجدول التالي:

القناة الناقلة (المجانية): تنقل قناة MBC MASR 2 المباراة مباشرة وبشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات.

البث الرقمي: تتوفر الخدمة عبر تطبيق شاهد (Shahid) لمحبي المتابعة عبر الإنترنت.

المعلق: يتولى المعلق عصام عبده مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

توقيت انطلاق مباراة برشلونة ورسينغ