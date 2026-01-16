اطّلع على مسلسل ميدترم الحلقة 30.. ماذا فعلت تيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 12:29 صباحاً - ودّع الجمهور مسلسل ميدترم في حلقة أخيرة مليئة بالمشاعر الصادقة، حيث قررت البطلة تيا التي أبدعت في دورها ياسمينا العبد التوقف عن الهروب ومواجهة أزمتها مع الكذب اللاإرادي داخل مصحة نفسية سعيًا خلف العلاج.

ولم تخلُ النهاية من لحظات الوفاء حينما اعتذرت لصديقتها نعومي التي زارتها في عيد ميلادها لتطوي صفحة الماضي بأسلوب درامي راقٍ.

وقد استطاع العمل جذب أنظار المتابعين بقوة عبر شاشة أون ومنصتي واتش إت وشاهد بصفته أول بطولة مطلقة لياسمينا بمشاركة نخبة من النجوم الشباب تحت إشراف المخرجة مريم الباجوري وقصة مريم الباجوري ومحمد صادق وسيناريو وحوار ورشة براح.

أعمال ياسمينا العبد

لا تتوقف نجاحات ياسمينا العبد عند الشاشة الصغيرة بل امتدت لتصبح وجهًا مؤثرًا عالميًا باختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لدى الاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن المائي، إلى جانب ظهورها المميز في احتفالية المتحف المصري الكبير.

وتواصل النجمة الشابة نشاطها الفني المكثف من خلال تصوير فيلم كان ياما كان بمشاركة نور النبوي بالإضافة إلى اقترابها من إنهاء مسلسل ابن النصابة الذي يجمعها بالفنانة كندة علوش وانتصار في قالب اجتماعي مشوق يعكس قوة المرأة وتحولاتها.