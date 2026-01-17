رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:19 مساءً - يدخل ريال مدريد مواجهة ليفانتي اليوم وهو مثقل بجراح لم يعتدها عشاقه منذ سنوات طويلة، حيث يعيش البيت المدريدي حالة من عدم الاستقرار عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو المفاجئ بعد خسارة السوبر الإسباني، وتولى ألفارو أربيلوا المهمة في توقيت حرج للغاية شهد توديع بطولة كأس الملك أمام ألباسيتي، مما جعل مباراة اليوم أمام ليفانتي تتجاوز كونها مجرد لقاء دوري بل أصبحت بمثابة طوق نجاة لاستعادة الثقة المفقودة قبل العودة للمنافسات الأوروبية الشرسة أمام موناكو وبنفيكا.

في مباراة اليوميأمل الميرنجي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص فارق النقاط الأربع مع الغريم المتصدر برشلونة وإثبات أن الملكي لا يزال قادرًا على النهوض من كبواته التاريخية.

ولا يبدو ليفانتي لقمة سائغة كما تشير أرقام الجدول، فبالرغم من احتلاله المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة إلا أن الفريق أظهر شخصية قوية في الجولات الأخيرة وحقق سلسلة نتائج إيجابية أنعشت آماله في البقاء.

ويدرك الضيوف أن الحالة النفسية المهتزة للاعبي الريال قد تمثل فرصة ذهبية لخطف نقطة ثمينة من قلب العاصمة، خاصة وأن التاريخ يسجل لليفانتي ثلاث مفاجآت سابقة أسقط فيها العملاق المدريدي، مما يجعل الحذر واجبًا على كتيبة أربيلوا التي تخشى أي تعثر جديد قد يعصف بأحلام المنافسة على لقب الليغا في مطلع هذا العام.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

استقر المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا على الدفع بعناصر تجمع بين الخبرة والشباب حيث يقود تيبو كورتوا حراسة المرمى ومن أمامه الرباعي كارفخال وأسينسيو وهويسين وكاريراس.

بينما يرتكز وسط الميدان على جود بيلينغهام وفالفيردي وتشواميني لدعم ثلاثي الهجوم المكون من فينيسيوس جونيور والشاب أردا غولر والمهاجم غونزالو غارسيا.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي

يمكن للمشجعين متابعة هذه الإثارة الكروية عبر شبكة beIN Sports التي تخصص تغطية استثنائية للحدث.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في صراع الليغا

يسعى الريال صاحب الـ 45 نقطة لتعزيز وصافته وملاحقة البلوغرانا في سباق القمة، وتمثل هذه الجولة العشرين من الدوري الإسباني منعطفًا هامًا في مسيرة الفريقين.

فإما أن يؤكد ريال مدريد قدرته على تجاوز الأزمات الإدارية والفنية أو يستمر نزيف النقاط الذي قد يمنح المنافسين فرصة ذهبية لتوسيع الفارق.

وسيكون فينيسيوس جونيور تحت الأنظار اليوم كونه أحد هدافي مواجهات الفريقين التاريخيين برصيد 7 أهداف، ويطمح لزيادة غلته التهديفية وقيادة فريقه لبر الأمان.