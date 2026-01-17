التلفزيون الجزائري يعلن إطلاق قناة جديدة لنقل جميع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:19 مساءً - يترقب عشاق كرم القدم لحظة انطلاق قناة الرياضية 1 الجزائرية، التي تهدف إلى نقل فعاليات باقة من أقوى وأمتع المباريات على المستطيل الأخضر.

وأعلن التلفزيون الجزائري عن إطلاق قناة جديدة لنقل جميع المباريات العالمية بجودة عالية وتقنية فائقة، باسم قناة الرياضية 1 الجزائرية.

ولذلك، ارتعت معدلات البحث في "جوجل" عن تردد القناة الجزائرية الجديدة، لضبطها والاستمتاع بمتابعة فعاليات أقوى المباريات العالمية بدون انقطاع.

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

تردد قناة الفضائية الجزائرية

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقى.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

وأشار التليفزيون الجزائري إلى قرب انطلاق القناة الجزائرية الجديدة، مع الإعلان عن ترددها لضبطها ومشاهدة المباريات العالمية دون انقطاع.